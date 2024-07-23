ТОП-7 домашних животных, которые переносят опасные инфекции

Домашние питомцы обладают терапевтическим эффектом. Они же могут стать причиной многих заболеваний у людей, сообщает mkset.ru . Редакция составила рейтинг ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания.

Коты

В слюне и на лапах животных нередко живут бактерии бартонелла. Во время безобидной игры кот может поцарапать своего хозяина. Бактерии попадут в кровь человека. Еще одно распространенное заболевание — токсоплазмоз. Коты являются его переносчиками. У человека появляется сыпь и нагноения. Последствия — миокардит и энцефалит.

Собаки

Бешенство может передать даже домашняя собака. У животного появляется пена из пасти. Оно становится агрессивным. У человека проявляются такие симптомы, как лихорадка, головные боли, паралич.

Кролики

Милые пушистики переносят туляремии. Заболевание вызывает у человека серьезные последствия. Из-за острых зубов питомцы также часто невольно травмируют людей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Птицы

Пситтакоз и орнитоз — самые распространенные заболевания, которые передают птицы, но далеко не единственные. Даже маленький попугайчик может травмировать человека острым клювом.

Аквариумные рыбки

Рыбки болеют туберкулезом (гранулемой), если их аквариум своевременно не моют. Когда человек вычищает жилище без перчаток, он может заразиться. Симптомы — покраснение, сыпь и язвы.

Грызуны

Шиншиллы, крысы или мыши переносят листериозу. Человек заражается после контакта с фекалиями животных.

Рептилии

Ящерицы, змеи и черепахи — носители сальмонеллеза. Человек чувствует боль в районе живота, появляется лихорадка, диарея.

При правильном уходе можно исключить инфицирование: важно следить за чистотой питомца и его жилища, своевременно посещать ветеринара.

Некоторые насекомые появляются в доме людей без их ведома. Ранее зоолог Евсюков рассказал, как эффективно травить тараканов.