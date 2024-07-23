Зоолог Евсюков рассказал, как эффективно травить тараканов

Зоолог ДГТУ Александр Евсюков рассказал, как травить тараканов в квартире. Главное правило — не пользоваться дважды одним и тем же препаратом, сообщает rostovgazeta.ru .

Зоолог Александр Евсюков напомнил, что тараканы — насекомые, которые быстро адаптируются. Собственники квартир выбирают яд, чтобы избавиться от живности.

«Тараканы всегда были жизнестойкие. Но нередко мы сами адаптируем их, помогая приспособиться к яду», — отмечает Александр Евсюков.

Часто некоторые тараканы выживают после обработки помещений. Остаются самые сильные насекомые. Тогда владелец снова проводит санобработку квартиры, используя то же средство. Делать этого не стоит. Выжившие насекомые уже успели адаптироваться к компонентам ядовитого вещества. Вторая процедура не принесет никакого результата. Увеличение дозы препарата также не поможет.

Эксперт рекомендует приобрести вещество, в котором не будет тех же компонентов, что применялись во время первой обработки.

«Очень часто сейчас при вытравлении тараканов используется целый комплекс ядов, чтобы хоть что-то подействовало», — резюмирует зоолог.

Жители Ростовской области отмечают, что этим летом насекомых особенно много. В социальных сетях люди пишут, что не могут избавиться от тараканов из-за неэффективности препаратов. С проблемой сталкиваются жители из разных районов города.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде в еде школьника был обнаружен таракан.