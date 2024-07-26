ТОП-8 пород собак, которые можно заводить аллергикам

При соблюдении определенных санитарно-гигиенических правил люди, страдающие от аллергии на шерсть собак, могут заводить четвероногого питомца, сообщает ИА «МедиаКорСеть» . К тому же некоторые породы считаются менее провоцирующими аллергию. Редакция опубликовала ТОП-8 пород.

К менее аллергенным относят следующие породы собак:

керри-блю-терьер;

миниатюрный шнауцер;

миниатюрный и средний пудель;

бишон фризе;

йоркширский терьер;

китайская хохлатая собака;

ризеншнауцер;

большой пудель.

Эксперты считают мифом предположение, что эти породы совершенно не вызывают аллергию. Просто они менее аллергенные.

Также специалисты рекомендуют хозяину-аллергику выполнять обычные правила. Не стоит пускать собаку на свою кровать. Желательно ограничить пребывание питомца именно в спальне. Эксперты рекомендуют увеличить количество приемом душа в день и ежедневно проводить влажную уборку в доме. Уделить внимание стоит питанию собаки. Некоторые продукты и специи могут вызвать кожные реакции у питомца и негативно отразится на самочувствии его владельца.

Ранее сообщалось, что мужчину, подозреваемого в краже собаки, задержали в Подмосковье по горячим следам.