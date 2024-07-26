ТОП-8 пород собак, которые можно заводить аллергикам
Фото: [медиасток.рф]
При соблюдении определенных санитарно-гигиенических правил люди, страдающие от аллергии на шерсть собак, могут заводить четвероногого питомца, сообщает ИА «МедиаКорСеть». К тому же некоторые породы считаются менее провоцирующими аллергию. Редакция опубликовала ТОП-8 пород.
К менее аллергенным относят следующие породы собак:
- керри-блю-терьер;
- миниатюрный шнауцер;
- миниатюрный и средний пудель;
- бишон фризе;
- йоркширский терьер;
- китайская хохлатая собака;
- ризеншнауцер;
- большой пудель.
Эксперты считают мифом предположение, что эти породы совершенно не вызывают аллергию. Просто они менее аллергенные.
Также специалисты рекомендуют хозяину-аллергику выполнять обычные правила. Не стоит пускать собаку на свою кровать. Желательно ограничить пребывание питомца именно в спальне. Эксперты рекомендуют увеличить количество приемом душа в день и ежедневно проводить влажную уборку в доме. Уделить внимание стоит питанию собаки. Некоторые продукты и специи могут вызвать кожные реакции у питомца и негативно отразится на самочувствии его владельца.
Ранее сообщалось, что мужчину, подозреваемого в краже собаки, задержали в Подмосковье по горячим следам.