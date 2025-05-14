В Подмосковье спустя 12 лет задержали участника разбойного нападения на банк

Правоохранители задержали в Московской области подозреваемого в разбойном нападении на банк спустя 12 лет после совершения преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в задержании мужчины участвовали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве совместно с коллегами из СЗАО. Задержанным оказался житель Подольска.

Нападение произошло в ноябре 2012 года. Неизвестные ворвались в офис банка, расположенного на ул. Народного Ополчения в Москве. Грабители проникли в помещение и напали на двух охранников, причинив им телесные повреждения.

Затем злоумышленники вскрыли банкомат и похитили около 7 млн руб., после чего сбежали. Личности преступников и их соучастников установить на тот момент не удалось, а дело оставалось нераскрытым.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Благодаря проведенным экспертным исследованиям, включая молекулярно-генетические экспертизы, полицейским удалось установить личность одного из подозреваемых в нападении. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведутся работы по установлению других участников преступления.

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