Топливо на АЗС Москвы безостановочно дорожает

На протяжении двух месяцев цены на топливо на московских заправках постоянно повышаются, но незначительно, сообщает oilcapital.ru .

Бензин на АЗС Москвы дорожает медленнее по сравнению с другими регионами РФ, но подорожание происходит уже на протяжении нескольких месяцев.

Стоимость ДТ на прошлой недели составила 61,15 рублей (за литр). Цена возросла на 35 копеек. Стоимость бензина марки «Аи-92» составляет 50,45 рублей, а марки «Аи-95» - 55,95 рублей. Если сравнивать цены на бензин до подорожания, то в среднем они выросли на девять копеек.

Стоимость топлива на АЗС формируется исходя из цены, которую устанавливают на биржах. С весны специалисты отмечают, что наблюдается рост цен на нефтепродукты. Стоимость бензинов и дизеля достигла максимального значения.

С 1 сентября также произошли изменения - на СПбМТСБ предусмотрено обязательное увеличение объемов продаж бензина и дизеля на один процент.