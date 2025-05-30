Торговую галерею с большими витринами продают в Челябинске

По информации издания, объявление размещено на трех онлайн-порталах. На каждом из них указана различная стоимость за квадратный метр. Цена варьируется от 250 тыс. руб. до 330 тыс. руб. Можно предположить, что цена была снижена и обновлена на одном из сайтов объявлений.

По данным издания, в двухэтажном здании высокие потолки. Фасад выделяется за счет больших окон. Со стороны двора расположена парковка, которая отличается своей вместительностью. В здание можно войти с трех входов, которые расположены с разных сторон фасада. Со стороны пешеходной улицы находится главный вход. Автор отметил, что все коммуникации проведены. Они находятся в рабочем состоянии.

«Оперативный показ. Услуги риелторов оплачиваются», — написал автор объявления

По информации издания, в одном из объявлений стоимость объекта достигла 384,2 млн руб. Площадь помещения составляет 1536,8 кв. м. По словам автора предложения, здание готово к эксплуатации без проведения каких-либо капитальных ремонтов. Собственник не менялся более 30 лет.

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