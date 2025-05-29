«Авито» исчезло из App Store

Приложение «Авито» исчезло из магазина приложений Apple App Store. Об этом сообщила пресс-служба компании. Теперь найти и скачать привычное программное обеспечение (ПО) на устройства с операционной системой IOS не получится.

В самой компании российским пользователям посоветовали не удалять уже скачанную версию приложения. Также россиянам порекомендовали продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.

Напомним, в июле 2024 года «Авито» уже исчезало из App Store, однако через сутки после пропажи приложение было восстановлено.

Эксперты предполагают, что исчезновение популярного сервиса объявлений может иметь технический или юридический характер, так как многие российские приложения с 2022 года были удалены из App Store по причине санкций.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с помощью модуля «Народный инспектор» выявили более 22,5 тыс. нарушений.