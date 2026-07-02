У сыгравшего в «Смертельном оружии» Дэнни Гловера диагностировали болезнь Альцгеймера

79-летний американский актер Дэнни Гловер признался, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера, пишет The Voice. Такое заявление он сделал в программе The Today Show на телеканале NBC.

По словам Гловера, он иногда бывает в сознании, а иногда нет. Он признался, что пока не смирился с болезнью.

«Это не конец моей жизни», — заявил он и добавил, что продолжает работать.

Первой тревогу забила дочь Гловера Мандиса. Она заметила, что отец начал забывать ключевые моменты из прошлого. Сейчас она поддерживает его вместе с братом Марти.

В 2022 году Гловер приостановил свою голливудскую карьеру, получив почетную премию «Оскар». А уже в 2023 году ему диагностировали болезнь Альцгеймера — прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, которое приводит к гибели нервных клеток.

Согласно статистике, пациенты с таким диагнозом живут от 5 до 7 лет. Однако некоторые могут прожить до 15 лет. Ранее от этой болезни ушла из жизни актриса Мэри Бет Херт.

Гловер известен миллионам зрителей по ролям в фильмах «Смертельное оружие», «Пила», «Цвет фиолетовый» и «Хищник 2». Несмотря на тяжелый диагноз, он сохраняет оптимизм и продолжает бороться.

Ранее стало известно о тяжелом заболевании экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона.