Сезонные скидки июля: что купить сейчас, чтобы сэкономить

Июль традиционно считается одним из самых выгодных месяцев для крупных покупок. Пока магазины освобождают склады перед осенним сезоном, многие товары можно приобрести с заметными скидками. Однако уже через несколько недель ценники на часть популярных категорий начнут расти. О том, что стоит купить именно сейчас, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

По словам специалиста, самые привлекательные скидки сейчас можно найти на сезонные товары. В первую очередь это кондиционеры, вентиляторы, садовая техника, мебель для дачи, бассейны, мангалы и товары для отдыха на природе.

«Многие продавцы начинают распродажи уже в июле, не дожидаясь конца сезона. Им выгоднее реализовать остатки сейчас, чем хранить их до следующего года. На отдельных позициях скидки достигают 30–50%», — отметил Калинкин.

Эксперт также советует обратить внимание на бытовую технику. По его словам, летом традиционно дешевеют холодильники, стиральные машины и часть кухонной техники, поскольку основной спрос приходится на осень и предновогодний период.

Откладывать покупку школьных товаров специалист также не рекомендует.

«К концу июля и особенно в августе резко возрастает спрос на школьную форму, обувь, рюкзаки и канцтовары. В этот период магазины обычно сокращают количество акций, поэтому рассчитывать на серьезные скидки уже не стоит», — пояснил он.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Аналогичная ситуация ожидается с осенней одеждой и обувью. Новые коллекции уже начинают поступать в магазины, поэтому цены на них будут заметно выше летних распродаж.

Кроме того, Калинкин рекомендует заранее приобрести зимние автомобильные шины тем, кто планирует их менять в этом году.

«Летом спрос минимальный, поэтому продавцы часто предлагают хорошие скидки. Осенью, когда начинается сезон переобувки, стоимость шин традиционно увеличивается», — рассказал эксперт.

По мнению финансиста, главный принцип сезонной экономии остается неизменным: покупать товары лучше тогда, когда они меньше всего востребованы. Такой подход позволяет существенно сократить расходы без ущерба для качества покупки.

На фоне оживления вторичного рынка после снижения ключевой ставки девелоперы активизировали программы трейд-ин, предлагая покупателям обменять старое жилье на новостройку. Спрос на такую схему значительно вырос, но у нее есть как преимущества, так и скрытые риски.