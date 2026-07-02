В подмосковной Балашихе очевидцы запечатлели необычную картину: посреди июльского буйства зелени в окне квартиры, расположенной на первом этаже, красуется наряженная новогодняя ель. Соответствующий пост появился в телеграм-канале «Балашиха новости|24/7». Судя по видеозаписи, дерево не просто хранится в комнате — его ежевечерне украшает включенная электрическая гирлянда, сообщил REGIONS.

Соседи и пользователи Сети оказались озадачены столь ярким контрастом: с одной стороны — разросшиеся летние лопухи, с другой — сверкающие огоньки посреди жилого помещения. Это мгновенно породило волну улыбок и сотни шуток в интернет-пространстве. Среди наиболее популярных предположений, почему хозяева не спешат расставаться с праздничным антуражем, фигурируют: обычная лень, дефицит свободного пространства в гараже или на балконе, строгий запрет от домашнего питомца, а также дальновидный план встретить Новый 2027 год без предпраздничной суеты.

Оказывается, эта история — не единичный случай в Московской области. Ранее портал REGIONS рассказывал об искусственной ели, обнаруженной на мусорке в микрорайоне Железнодорожный в середине июня. А в одном из дворов региона управляющая компания решила демонтировать уличное дерево лишь после 8 Марта.

Психотерапевт Екатерина Макарова отмечает: с точки зрения науки, в подобной привычке нет ничего необычного. Каждый волен определять собственные границы праздничного периода, и никаких строгих сроков для уборки новогоднего декора не существует.

«Если зима и Новый год ассоциируются у вас с теплом, уютом и возможностью порадовать своего внутреннего ребенка, то оставляйте елку дома на столько времени, на сколько она приносит вам реальную радость и ресурс», — рекомендует специалист.

Подписчики местных сообществ уже взяли эту квартиру на заметку и в шутку предположили, что если огни на елке будут гореть еще пару месяцев, Балашиха может получить неофициальный титул самого «долгоиграющего» города в регионе по части новогоднего настроения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье супруги могут получить до ₽9 тыс. к юбилею свадьбы.