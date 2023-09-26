«Тотальный контроль»: В Волгограде родители требуют убрать из школ рамки металлодетектора

Мамы детей, которые учатся в волгоградских школах, призывают убрать рамки металлодетектора по нескольким причинам: за детьми установлен цифровой контроль, конструкции могут негативно отражаться на здоровье ребят, а чиновники и администрация школ участвуют в коррупционном сговоре при приобретении рамок, сообщает novostivolgograda.ru .

Женщины выложили запись видео в интернете. Они обращаются к главе региона, а также людям, которые занимают высокие должности в правительстве и министерстве образования.

Мамы отмечают, что никто не интересовался, хотят ли родители, чтобы были установлены металлодетекторы. Также мамам и папам не предоставили документы о качестве конструкций. Нет данных, как конструкции влияют на организм детей разного возраста.

«Школа – это храм науки, который превращается в режимный объект. Школа перестала быть местом дружбы и коллективных товарищеских отношений. На первый план выходит ограничение доступа и контроль. Тотальный контроль», - рассказывает одна и мам ребенка из Волгоградской области

Мамы отмечают, что ни разу металлодетектор не спас детей от нападения террористов. Значит, металлические рамки монтируют с другой целью – установить тотальный цифровой контроль за учащимися школ.

Родители отмечают, что важно разобраться, кто и за какие деньги приобретает металлодетекторы для общеобразовательных учреждений. Возможно, имеет место коррупционная составляющая.

«Родители – это террористы?», - мама одного из учеников не понимает, почему родителей не пускают в школу

Женщины также недовольны тем фактом, что родителей не пускают в здания школ, чем нарушают их права и не позволяют выполнять прямые обязанности: помогать своим детям.

Мамы отмечают, что у детей с детства формируется неправильное понимание безопасности. Только в закрытом пространстве с металлодетекторами ребята могут быть защищенными и спокойными, но это не так.