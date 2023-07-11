Товарняк вместо личного транспорта: мужчина отправился в Приморье на грузовом поезде

В вагоне грузового поезда был обнаружен мужчина, который направлялся в Приморье, сообщает vostokmedia.com .

По какой причине пассажира не обнаружили перед отправкой состава в настоящее время не выяснено. Мужчина забрался в вагон, но не особо скрывался. В сети опубликовали видео, как он встал во весь рост и явно наслаждался поездкой.

Также на видео есть кадры, где пассажир обмотан скотчем, что может свидетельствовать о том, что он оказывал сопротивление при его вытаскивании из вагона. Но официальных подтверждений этому факту пока нет.

Видео заинтересовало пользователей социальных сетей. Нашлись те, кто искренне сочувствуют пассажиру, возможно, у него просто нет денег, чтобы приобретать билеты на пассажирский поезд.

Опасность передвижения в товарном поезде в том, что во время поездки увеличивается риск получения травмы.