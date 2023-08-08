«Товары с экзистенциальными смыслами»: Ожидается подорожание гречки и туалетной бумаги

Каждый житель России определяет, что жить стало сложнее, когда дорожает определенный продукт питания или средство личной гигиены: туалетная бумага, гречка, сыр или курица. Эксперты отмечают, что дорожают многие товары, которые входят в потребительскую корзину, сообщает newizv.ru .

«Гречка у нас и туалетная бумага (во всем мире) — действительно какие-то товары с экзистенциальными смыслами, совершенно мне не понятными»

Публицист Павел Пряников отметил, что в России гречка является продуктом, который приобретают жители населенных пунктов в кризисные моменты. Крупа постоянно дорожает. К концу года гречка может подорожать еще на 1.5%. Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод также прогнозирует рост цен на гречневую крупу.

Экономист Дмитрий Прокофьев обратился к аудитории, какие товары они считают важными и приобретают в первую очередь. Для каждого россиянина свои критерии: кто-то возьмет сразу туалетную бумагу и гречку, другие не могут выжить без сыра и мяса. Люди рассказывают, как экономят. Находят дешевый товар в магазине и ходят исключительно в эту точку. Приобретают продукты в выходные дни на ярмарках или рынках. В случае подорожания туалетной бумаги заменяют ее на влажные салфетки или бумажные полотенца.

«Два года назад грудку можно было купить по 180- по акции, конечно, но удавалось найти почти всегда. Без акции по 200. Сейчас покупаю по 350-400», - рассказывают люди в социальных сетях

Кроме цен, есть и другая проблема. Люди отмечают, что ухудшается качество продуктов питания. В первую очередь это видно при покупке хлебобулочных изделий. Внешний вид прилавков магазинов также поменялся. Раньше только мясной продукции было на полмагазина, а теперь максимум по два холодильника в каждой торговой точке.