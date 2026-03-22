Обманывают на каждом шагу: туристка честно призналась во сколько обошелся ей отдых в Узбекистане

После обострения конфликта в регионе Персидского залива многие жители Югры начали искать замену привычным направлениям. В интернете активно распространяются ролики о бюджетных путешествиях в Узбекистан, однако реальный опыт туристов говорит об обратном, пишет prokazan .

Жительница Сургута Александра поделилась впечатлениями от весенней поездки. Вместе с супругом они посетили Хиву, Нукус, Ташкент и Самарканд. Путешественница отметила, что рассчитывать на дешевизну не стоит: по ее словам, цены сейчас ориентированы на европейский уровень, хотя раньше ситуация была иной.

Авиабилеты на двоих обошлись примерно в 50 тысяч рублей. На жилье и остальные расходы ушло около 150 тысяч. Александра уточнила, что выгодные предложения нужно искать заранее с учетом сезона. По ее подсчетам, на одного человека перелет составляет порядка 30 тысяч, комфортное проживание за 10 дней — около 50 тысяч, а остальные траты — еще около 100 тысяч. Таким образом, без жесткой экономии поездка может потянуть на 250 тысяч рублей.

Стоит отметить, что прямые рейсы из Сургута в Фергану есть, но цены на них выше обещанных. Вместо 12 тысяч рублей за билет путешественникам приходится выкладывать от 17 до 25 тысяч в одну сторону.

Тем временем туристические агентства Сургута фиксируют, что многие жители региона вместо ОАЭ выбирают Турцию, Египет и Таиланд. Десятидневный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле стартует от 210 тысяч рублей. Путешествие в Узбекистан с вылетом из Москвы, по данным операторов, в среднем обходится около 180 тысяч рублей на двоих за аналогичный срок.