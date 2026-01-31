Тракторы, экскаваторы и просьба к водителям: в Химках наводят порядок после снегопада

Службы городского хозяйства Химок ведут плановую работу по приведению в порядок общественных пространств после непогоды. Основной задачей является обеспечение беспрепятственного и безопасного передвижения как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В субботу, 31 января, работы проводят на следующих ключевых магистралях и улицах: ул. Микояна, ул. Железнодорожная, Юбилейный пр-т, ул. Дружбы, ул. Германа Титова, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Пролетарская, ул. Союзная, ул. Маяковского, ул. Совхозная, а также Больничный проезд.

Персонал управляющих организаций займется наведением чистоты на придомовых территориях, очисткой тротуаров и обеспечением подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов. Для ликвидации крупных снежных заносов будет привлечена тяжелая спецтехника, включая тракторное и экскаваторное оборудование, а также мини-погрузчики.

Администрация обращается к жителям с просьбой соблюдать установленные ограничения скорости на указанных участках, а также при необходимости оперативно освобождать стояночные места для обеспечения свободного доступа и эффективной работы уборочных машин.

«Если у вас есть вопросы или замечания по уборке снега, обращайтесь на горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112», — сообщила администрация городского округа Химки.

Ранее сообщалось, что в Химках организовали массовый субботник с печкой и чаем для борьбы со снегом.