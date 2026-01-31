Депутаты с лопатами: в Химках организовали массовый субботник с печкой и чаем для борьбы со снегом

В подмосковных Химках активно продолжаются работы по устранению последствий сильного снегопада. К усилиям муниципальных коммунальных служб присоединились местные жители, общественные активисты и народные избранники.

Одной из площадок для проведения масштабного общегородского субботника стал микрорайон Сходня, в частности придомовая территория у здания по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3А.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя местного Совета депутатов Руслан Шаипов, депутат Алексей Федоров, руководитель Движения общественной поддержки Олеся Климачева, а также волонтеры и инициативные горожане.

Участники акции освободили от снега пешеходные дорожки, подходы к подъездам и весь дворовый периметр. Для поддержки работающих на площадке была организована специальная точка обогрева с походной печью, где все желающие могли согреться горячим чаем.

«Снегопад стал для округа серьезным испытанием, и мы видим, что нагрузка на коммунальные службы сегодня предельная. Поэтому решение подключить депутатов, волонтеров и активных жителей возникло само собой. Мы закрываем точки, которые требуют первоочередного внимания, чтобы люди могли спокойно ходить по тротуарам и добираться до социальных объектов», – подчеркнул Руслан Шаипов.

Подобные субботники состоялись во всех районах городского округа. Местные жители, депутаты, добровольцы и активисты вышли на самые разные объекты — от жилых дворов и пешеходных зон до прилегающих территорий и отдельных участков с наиболее сложной снежной обстановкой.

