Высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований США провели несколько закрытых встреч с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Эти контакты, оставшиеся втайне от ряда западных партнеров, вызвали серьезные вопросы об их истинных целях. Об этом сообщает The Washington Post.

В течение нескольких последних недель секретарь СНБО Украины Рустем Умеров трижды прилетал в Майами для консультаций по урегулированию с американскими представителями. Параллельно официальной дипломатической программе он провел ряд закрытых встреч с директором ФБР Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонджино.

По данным источников, эти контакты вызвали недоумение и тревогу у чиновников ряда западных стран. Они не были проинформированы о встречах и теперь строят догадки о скрытой повестке. Основных версий две. Согласно первой, украинская сторона могла зондировать почву для получения гарантий неприкосновенности на случай возможных коррупционных обвинений. Вторая предполагает, что ФБР создало новый канал для давления на администрацию Зеленского с целью склонить ее к мирным инициативам Дональда Трампа, которые подразумевают серьезные территориальные уступки.

Ранее сообщалось о том, что Украина включила в свой план мирного урегулирования сроки вступления в Евросоюз.