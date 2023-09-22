Трамп-младший объяснил, как в его аккаунте появилась новость о смерти отца

Сын экс-президента США Дональда Трампа обвинил сына нынешнего президента Джо Байдена во взломе аккаунта в социальной сети и распространении неправдивой информации, пишет агентство « РИА Новости ».

На странице в социальной сети Дональд Трамп-младшего появился пост, в котором сообщалось, что Дональд Трамп умер. Также было написано, что Трамп-младший намерен баллотироваться в президенты, которые состоятся в США в 2024 году.

Позже пост был удален. Сам Дональд Трамп-младший в следующем посте проинформировал, что его страницу взломали. Сын экс-президента поделился предположением, кто мог взломать его аккаунт:

«Я вернулся... Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт»

Издание «РИА Новости» сообщало, что сообщение о смерти Дональда Трампа не удаляли достаточно длительное время. Пост собрал множество комментариев. В большинстве случаев люди писали, что это фейк и не стоит верить ложным данным.

Фейковое сообщение было опубликовано 20 сентября. В этот же день сам Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, в котором подверг критике выступление Джо Байдена на Генассамблее ООН. Экс-президент назвал выступлением «позором нашей страны».

Дональду Трампу предъявлено ряд обвинений. Политик же считает, что таким способом его хочет дисквалифицировать действующая власть. Несмотря на все обвинения, люди в большинстве случаев верят экс-президенту, поддерживают его и надеются на его победу в выборах 2024 года.