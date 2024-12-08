Трамп предупредил, что СВО может перерасти во «что-то гораздо большее и сильно худшее»

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором заявил о желании Украины и лично президента Владимира Зеленского урегулировать мирным способом вооруженный конфликт с Россией, сообщил ТАСС.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», — написал избранный президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп призвал в срочном порядке прекратить боевые действия и начать переговорочный процесс. Американский лидер допустил, что в переговорах могут участвовать представители китайской стороны. Новоизбранный президент поделился опасениями, что в противном случае вооруженный конфликт может перерасти в более мощное противостояние.

«Может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее», — уточнил Трамп.

Дональд Трамп также заявил, что в ходе конфликта украинская сторона потеряла около 400 тыс. военнослужащих и допустил потери среди мирного населения. Он отметил, что мир ждет завершения конфликта.

ТАСС сообщил, что действующие президенты Франции и Украины, а также новоизбранный президент США провели совместные переговоры во Франции длительностью около 20 минут без итогового коллективного заявления. Источники американского портала Axios сообщили, что в планы Трампа не входила встреча с Зеленским, но на переговорах настоял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что СМИ в США раскритиковали Зеленского за безвкусную одежду на встрече в Париже.