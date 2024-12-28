Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok в США до его инаугурации

В распоряжении РИА Новости есть ходатайство, в котором избранный президент США Дональд Трамп обратился с просьбой к Верховному суду о пересмотре сроков введения ограничений против китайской соцсети TikTok.

В документе указано, что Дональд Трамп считает рациональным разрешить спор после своего вступления в должность. Американский лидер смотрит на данное решение объективно и не является заинтересованной стороной, отмечено в ходатайстве.

Избранный президент считает, что запрет соцсети по всей территории США может нарушить права граждан США. В документе ссылаются на первую поправку. Кроме того, высказывают беспокойство возможные в случае запрета китайской соцсети проблемы национальной безопасности.

«Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения», — указано в документе.

В ходатайстве американский лидер отметил, что ведет аккаунт в соцсети. За его деятельностью следят почти 15 млн подписчиков. Трамп считает платформу открытой и независимой. Он отметил, что может общаться со своими избирателями на любую тему.

По решению президента Джо Байдена соцсеть TikTok перейдет под управление американской компании 19 января 2025 года. Решение угрожает запретом ее работы на территории США.

Ранее сообщалось, что Трамп в рождественском поздравлении пожелал 37 помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».