Трамп в рождественском поздравлении пожелал 37 помилованным Байденом заключенным «катиться в ад»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении на платформе Truth Social обвинил действующего главу государства Джо Байдена в смягчении приговоров для 37 заключенных, выразив при этом желание, чтобы они «катились в ад».

23 декабря Белый дом сообщил, что Джо Байден решил изменить наказание для 37 из 40 осужденных к смертной казни на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

Трамп заявил, что все эти 37 человек совершили жестокие преступления, такие как убийства, изнасилования и грабежи, но получили прощение от «Сонного Джо Байдена».

«Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!», — написал Трамп.

В своем обращении он также поздравил с христианским праздником коллег из Демократической партии, назвав их «радикально-левыми сумасшедшими» политиками.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил рекордсмену НХЛ Гретцки баллотироваться на пост премьера Канады.