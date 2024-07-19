Кандидат в президенты США Дональд Трамп напомнил, что когда он занимал должность президента, в мире не было никаких масштабных вооруженных конфликтов. Он считает, что Россия и Китай его просто боялись, сообщил ТАСС .

Кандидат в президенты США Дональд Трамп напомнил, что конфликт Грузии и России произошел, когда у власти находился Джордж Уокер Буш. При президенте Бараке Обаме в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ. Джо Байден не смог предотвратить украинский конфликт, который до сих пор не урегулирован.

«При президенте Трампе Россия ничего не получила», — заявил республиканец.

Дональд Трамп считает, что Россия и Китай боятся его. Он напомнил, что такого же мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Когда Трамп занимал должность американского президента, во всем мире была стабильная и спокойная обстановка.

«Я не хвастун, но [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись», — отметил Дональд Трамп.

Теперь обстановка резко изменилась, мир «взрывается».

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин в личной беседе после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал о высокой вероятности ядерного конфликта из-за конфликта на Украине.