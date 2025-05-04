Трамп заявил, что США ближе к соглашению по Украине с одним из участников конфликта

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что в настоящее время американские посредники больше нашли подход к одной из сторон украинского конфликта.

Президент США отказался уточнить, о какой именно из сторон идет речь.

«Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, хотя не буду уточнять, с какой именно», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Дональд Трамп также обратил внимание на то, что США удалось заключить с Украиной выгодную сделку по редкоземельным металлам. Политик напомнил, что бывший президент Джо Байден передал Киеву $350 млрд, не получив никаких гарантий возврата средств. Администрация нынешнего президента действует, исходя из интересов граждан. По этой причине США обеспечила возврат средств европейским партнерам.

Дональд Трамп высказал мнение, что попытки американской стороны создать оптимальные условия для переговоров Украины и России окажутся успешными. Президент США предположил, что конфликт скоро будет урегулирован мирным путем, однако не исключил и невозможность достижения мира на данном этапе. Политик также считает, что конфликт на Украине — это «война Байдена».

«Этого никогда бы не случилось, если бы я оставался президентом», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Киеву передадут из Израиля еще одну систему американскую ПВО Patriot.