Трансплантированные волосы не прижились: Житель Оренбурга отсудил 120 тысяч рублей
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Житель Оренбургской области обратился в суд из-за того, что ему обещали, что трансплантированные волосы приживутся и никогда не отпадут. Исследования показали, что во время операции нарушений зафиксировано не было, но суд удовлетворил иск истца, сообщает 56orb.ru.
За процедуру житель Оренбургской области заплатил 60 тысяч рублей. После того, как суд удовлетворил его обращение, он получит 120 тысяч рублей. 60 тысяч рублей – это компенсация за то, что мужчина потратил свои деньги, но не получил обещанного результата. 20 тысяч рублей – такую сумму выплатит косметический салон в качестве моральной компенсации, а 40 тысяч рублей – это штраф.
Процедура пересадки волос была выполнена согласно всем требованиям. Это смогли доказать во время разбирательств, но были нарушения в заполнении документации. Кроме того, мужчину не проинформировали о последствиях и особенностей процедуры. В качестве материала для пересадки технологией HFE изначально были выбраны не подходящие для данных целей волосы.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.