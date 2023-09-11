Трансплантированные волосы не прижились: Житель Оренбурга отсудил 120 тысяч рублей

Житель Оренбургской области обратился в суд из-за того, что ему обещали, что трансплантированные волосы приживутся и никогда не отпадут. Исследования показали, что во время операции нарушений зафиксировано не было, но суд удовлетворил иск истца, сообщает 56orb.ru .

За процедуру житель Оренбургской области заплатил 60 тысяч рублей. После того, как суд удовлетворил его обращение, он получит 120 тысяч рублей. 60 тысяч рублей – это компенсация за то, что мужчина потратил свои деньги, но не получил обещанного результата. 20 тысяч рублей – такую сумму выплатит косметический салон в качестве моральной компенсации, а 40 тысяч рублей – это штраф.

Процедура пересадки волос была выполнена согласно всем требованиям. Это смогли доказать во время разбирательств, но были нарушения в заполнении документации. Кроме того, мужчину не проинформировали о последствиях и особенностей процедуры. В качестве материала для пересадки технологией HFE изначально были выбраны не подходящие для данных целей волосы.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.