Экс-генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала NEWSROOM рассказал об ошибках президенты Украины Владимира Зеленского, отметив, что самым большим его провалом в политической карьере можно считать именно приход к власти, пишет агентство «РИА Новости».

«Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов», - отметил бывший генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

Владимир Зеленский создал партию «Слуга народа». Он заявлял, что вместе со своей командой будет служить украинскому населению. В итоге Зеленский действует совершенно не в интересах народа. Из-за необдуманных действий президента разрушена инфраструктура украинских городов. Ежедневно погибают военные. Единственные, кто получают выгоду от происходящего на Украине, - это представители власти.

Владимир Зеленский заявляет, что хочет дать шанс Украине вступить в НАТО. В реальности ничего для этого не делает. В стране фиксируют высокую коррупцию, есть ряд проблем, которые не позволяют альянсу принять Киев. Громкие публичные заявления – вот все, что предпринимает политик.

Экс-генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос видит единственный выход из ситуации. Народ Украины должен организовывать митинги и добиваться смены правительства.