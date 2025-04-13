Трейловый весенний забег «Химкинский рубеж» прошел в Химках

По данным администрации, весенний марафон в нынешнем сезоне прошел впервые. Его организовали на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». В мероприятии приняли участие взрослые и дети. Юным горожанам предложили преодолеть 1,5 км. Забег включал три дистанции для взрослых сторонников активного образа жизни: 6, 13 и 26 км. Дезориентироваться было невозможно. Дистанции разграничили красно-белой лентой и специальными табличками.

В администрации отметили, что в 2025 году округ проводит забег уже в девятый раз. Проект преследует цель — мотивировать жителей муниципалитета на здоровый образ жизни. В нынешнем году «Химкинский рубеж» посвятили Великой Отечественной войне. Маршрут прошел по местам, где проходил оборонительный рубеж времен военного периода. По дороге расположен памятник, у которого участники забега традиционно почтили память павших героев.

«Это был не просто забег, а настоящее путешествие по истории и природе. Бежать по маршруту, зная, что здесь когда-то проходил оборонительный рубеж, — особенно волнительно. Такие мероприятия напоминают, как важно помнить прошлое», — поделился впечатлениями участник забега Олег Васильков.

Ранее сообщалось, что Всемирный день здоровья в парках Подмосковья отметили 7,5 тыс. человек.