«Тренд спокойной решимости»: Эксперт проанализировал отношение к СВО с событиями в Израиле

Израильтяне смогли максимально собраться и в первые несколько суток наладить все, чтобы страна могла себя защитить, сообщает atas.info .

Корреспондент издания, который проживает в Израиле, рассказывает о «тренде спокойной решимости». На политическом уровне проводят такие меры, чтобы население России воспринимало события на Украине как возможность объединения общества с целью достижения поставленных целей СВО. Журналист считает, что в настоящее время добиться полного единения народа не выходит.

Население Израиля справилось с данной задачей более успешно. В первый день войны корреспондент вышел на улицу и заметил, как люди спокойно относятся к происходящему. Люди осознают, что военные действия – распространенное явление для Израиля. После завершения одного конфликта начнется новый.

Израильтяне максимально собраны: сдают кровь, размещают информацию о местонахождениях бомбоубежищ, записываются в волонтеры, запасаются водой. Нет паники и растерянности. Каждый, словно в муравейнике, занимается своим делом.

«Представьте, что за полдня убили 17 000 россиян, значительная часть из которых — женщины, старики, дети (включая младенцев). Представьте, что значительная часть из них приняла лютую смерть — их пытали, насиловали, отрубали головы. Представьте, что множество ваших сограждан сейчас в плену у самых страшных извергов, которых только носит земля. Да, за последние полтора года в России попривыкли к ужасным новостям, но такое стало бы ударом.», - обращается к читателям автор материала

В течение первых 36 часов после нападения на Израиль люди организовали сеть пунктов приема крови и точек гуманитарной помощи, мобилизовали граждан. Жители не уезжают, а возвращаются, чтобы защищать родину.

Спустя пару дней, жизнь полностью восстановилась (на севере страны): работают компании и предприятия, люди выходят на улицы городов, жизнь продолжается. Единство нации позволило каждому человеку адаптироваться к новым условиям жизни. На фоне происходящего есть и внутреннеполитические проблемы: «правым» и «левым» сложно договориться. Несмотря на все беды, жители Израиля не теряют своего оптимизма и не осуждают друг друга.