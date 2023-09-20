Тренер из Екатеринбурга помогает подростку-инвалиду покорять горы

Это не первый рекорд 16-летнего юноши. Ранее уже несколько раз покорял горы, которые были немного ниже Иремеля. Это стало возможным благодаря тренеру по адаптивному тхэквондо Павлу Павлецову, который, кроме тренировок, организовывает для своих воспитанников походы. Ребята, которые занимаются с Павлом, - это преимущественно дети с ментальными нарушениями.

«Мы занимались, занимались, потом пришла идея, а почему бы колясочников не водить в горы. Как это сделать, поначалу у меня вообще в голове не укладывалось. Но зернышко было посеяно и надо было с этим что-то делать. В один прекрасный день я написал в соцсетях пост, что ищу волонтера в помощь. Спустя три часа доброволец нашелся. Егор его зовут. Мы обо всем договорились. Я написал маме Саши Анне. Она сначала восприняла это, как шутку. Но ей сказал: «Все серьезно. Давай, погнали». Ну и мы погнали, — поделился Павел Павлецов с журналистом TagilCity.ru.

Мальчик поднимается на гору при помощи взрослых. Волонтеры и тренер приспособились: они одевают специальное снаряжение и поочередно несут на спине молодого человека, который не может передвигаться самостоятельно.

Павел рассказывает, что нести в рюкзаке ребенка достаточно сложно, ведь приходится постоянно поддерживать ноги. Но это того стоит. Так мужчина и помощники-волонтеры позволяют ребенку сделать то, что самостоятельно он никогда бы не смог. Особенно тяжело было во время первого подъема.