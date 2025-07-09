Исторический максимум: биткоин установил новый ценовой рекорд

На крупнейшей бирже Binance стоимость биткоина достигла $111 698, показав рост на 2,7% за день, пишет РИА Новости .

Ранее в течение торговой сессии цена поднималась до $111 999,79, установив абсолютный максимум.

По данным агрегатора CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина составила $111 732,61, продемонстрировав рост на 2,72% за сутки.

Этот скачок курса стал значительным событием на рынке цифровых активов, превысив все предыдущие максимумы в истории криптовалюты.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил пошлины, надеясь на успех в торговых переговорах.