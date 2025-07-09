Трамп объявил о введении высоких импортных пошлин на бразильские товары

США объявили о введении 50-процентной импортной пошлины на все товары из Бразилии с 1 августа 2025 года. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

В документе уточняется, что новая пошлина будет применяться в дополнение ко всем существующим секторальным пошлинам. Это означает, что бразильские товары, экспортируемые в США, столкнутся с существенным повышением стоимости при пересечении границы.

Данное решение способно привести к серьезной эскалации торгового конфликта между двумя странами. Бразилия может принять ответные меры, что негативно скажется на двусторонней торговле и может вызвать цепную реакцию в глобальной торговой системе.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет политических союзников и не выполняет обещаний.