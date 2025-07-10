Марина Федункив благодарна неудаче: как переезд в Москву изменил ее жизнь

Марина Федункив призналась, что смогла переехать в Москву только со второй попытки. В интервью изданию « 7Дней » актриса рассказала о своем пути в столицу.

По словам звезды сериала «Реальные пацаны», ее первая попытка поступить в московский институт после школы не увенчалась успехом, и ей пришлось вернуться в Пермь. Однако этот опыт она считает бесценным:

«Весь тот опыт, что я уже позже привезла с собой багажом в Москву, помог мне исполнить свою мечту и стать актрисой»

Сегодня Москва стала для нее родным городом, хотя поначалу было непросто.

Интересно, что, несмотря на жизнь в столице, Федункив предпочитает Подмосковье, особенно в летний период. При этом актриса не теряет связи с родным городом — ее всегда тепло встречают в Перми, и при возможности она старается встретиться со своими старыми друзьями со времен студенчества.

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