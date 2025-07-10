Французские власти задержали российского спортсмена по запросу США

Российский баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции по запросу США по подозрению в участии в хакерской группе. Об этом сообщило агентство AFP, пишет ТАСС .

Спортсмен был задержан 23 июня в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Примечательно, что в Париж он прибыл с романтическими намерениями — чтобы сделать предложение своей подруге.

Американская сторона обвиняет Касаткина в «сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества». По их данным, хакерская группа, в которой якобы участвовал россиянин, атаковала 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Сам баскетболист отвергает все обвинения. Его адвокат Фредерик Бело утверждает, что Касаткин купил подержанный компьютер и практически не разбирается в информатике:

«Он даже не умеет устанавливать приложения. Либо компьютер взломали, либо ему его продал хакер, чтобы действовать под чужим именем».

На слушаниях в парижском суде было решено оставить спортсмена под стражей. Адвокат ходатайствовал об освобождении под залог, но получил отказ. За время пребывания в тюрьме состояние здоровья Касаткина ухудшилось — он похудел с 95 до 89 кг.

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