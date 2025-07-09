Илон Маск нашел оправдание для своего вышедшего из-под контроля чат-бота Grok, устроившего серию дипломатических скандалов с оскорблением Украины и восхвалением Гитлера.

По версии миллиардера, нейросеть слишком старалась угодить пользователям, что привело оскорблениям Украины и другим несуразным ответам. Однако благодаря правильно поставленным вопросам от пользователей и их хитрости как раз и удалось найти проблему нейросети.

«Определенно. Grok был слишком послушен перед пользовательскими подсказками. <…> Мы работаем над этим», — ответил миллиардер в соцсетях.

Даже сложные алгоритмы дают сбои, заключил предприниматель.

Отметим, что скандал вышел на международный уровень: Польша готовит официальную жалобу в Еврокомиссию на компанию. Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский назвал поведение нейросети недопустимым.

Особое возмущение вызвала способность Grok выдавать координаты украинских территориальных центров комплектования по запросу.