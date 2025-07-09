Трамп предложил беднейшим странам Африки покупать американское оружие

Трамп заявил, что беднейшие страны Африки могут и должны закупать американское оружие — как вклад в общее развитие. Об это сообщает РИА Новости.

Во время встречи с представителями африканских стран Дональд Трамп призвал их активнее осваивать американский рынок вооружений. По его мнению, даже беднейшие государства могут стать партнерами США в этой сфере, поскольку располагают ценными ресурсами и человеческим потенциалом.

Экс-президент США подчеркнул, что Африка обладает огромными запасами полезных ископаемых, а потому может развивать экономику через инвестиции, в том числе в оборонный сектор. По словам Трампа, континент способен стать важным игроком на глобальной арене, если будет правильно распоряжаться своими богатствами.

Речь шла в том числе о таких странах, как Мавритания, Сенегал, Гвинея-Бисау и Либерия — несмотря на сложную экономическую ситуацию, их поощрили к участию в американских оборонных проектах. Заявление прозвучало на фоне попыток США укрепить влияние в Африке на фоне конкуренции с Китаем и Россией.

Ранее Трамп открестился от приостановки помощи Украине: решение, по его словам, он не принимал.