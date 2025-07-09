Афганистан нуждается в международной помощи для приема мигрантов

Афганистан не справляется с массовым возвращением мигрантов, заявили в ООН. С начала 2025 года в страну вернулось более 900 тыс. человек, и эта цифра продолжает расти, сообщает РИА Новости .

По данным Международной организации по миграции (МОМ), ситуация достигла критического уровня. Только за один день 4 июля было зафиксировано почти 40 тыс. возвращений. Около 99% прибывших не имели документов, а более 60% были депортированы из других стран.

«Афганистан не может справиться в одиночку. Массовое возвращение создает огромную нагрузку на и без того хрупкие системы страны, особенно на границе», — отметил официальный представитель МОМ при ООН Хорхе Галиндо.

Ситуация осложняется тем, что принимающие общины сталкиваются с серьезными трудностями из-за ограниченных ресурсов и слабой инфраструктуры. Резкое сокращение финансирования также усугубляет проблему — в настоящее время МОМ и ее партнеры могут оказать помощь только около 10% нуждающихся.

ООН напрямую работает с талибами по вопросу возвращения мигрантов, однако без дополнительной международной поддержки как возвращенцы, так и местные общины будут испытывать сильное давление, особенно в плане доступа к основным услугам.

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