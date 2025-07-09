Единственный наследник: дядя погибшего мальчика-героя из Курска рассказал о семье

Разрывающая сердце история гибели пятилетнего Толи в Курске продолжает обрастать новыми деталями. С журналистами RT пообщался дядя мальчика и рассказал немного о семье.

Мать ребенка, по словам собеседника, талантливая художница. Она получила ожоги рук во время атаки и сейчас не в состоянии говорить с прессой. Дядя отметил, что для семьи смерть мальчика — настоящая трагедия, ведь он был единственным наследником.

Напомним, при атаке на пляж в Курске погибли люди. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, маленький Толя проявил недетское мужество: при взрыве дрона ВСУ он попытался закрыть собой маму. Но 30% ожогов тела оказались несовместимы с жизнью. В тот же день политик с сожалением сообщил о смерти пострадавшего ребенка.