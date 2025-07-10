Орбан прокомментировал желание ЕС не учитывать решение Венгрии по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение о том, что у Европейского Союза отсутствуют легитимные механизмы для преодоления несогласия Венгрии относительно вступления Украины в ЕС, пишет Lenta.ru .

В интервью, данном YouTube-каналу Patriota, Орбан подчеркнул, что текущий процесс евроинтеграции Украины зашел в тупик из-за отказа Венгрии инициировать открытие переговорных кластеров.

Он отметил, что, несмотря на возможные попытки обойти позицию Венгрии в последующих этапах процесса, на финальном этапе принятия решения о членстве Украины в ЕС Венгрия должна быть обязательно учтена. Орбан выразил намерение Венгрии протестовать и отстаивать свои позиции в суде, подчеркивая важность соблюдения процедурных норм и правовых механизмов.

Таким образом, Орбан подчеркнул значимость соблюдения демократических процедур и правовых норм в процессе принятия решений, касающихся интеграции новых членов в Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении высоких импортных пошлин на бразильские товары.