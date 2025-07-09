Трамп готов поддержать санкции против России при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но при условии внесения в него существенных изменений, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По информации источников Politico в Белом доме и Конгрессе, администрация требует расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики.

Высокопоставленный представитель Белого дома подчеркнул, что администрация не допустит ситуации, при которой Конгресс будет управлять внешней политикой президента. По его словам, законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций.

В текущей редакции проект предусматривает право президента на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. Сенатор Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) согласился добавить возможность продления этой отсрочки, однако при условии последующего контроля со стороны Конгресса. Администрация, в свою очередь, настаивает на исключении механизма такого контроля.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет политических союзников и не выполняет обещаний.