В Госдуме оценили угрозы Трампа «разбомбить к чертям» Москву

Депутат Виталий Милонов в разговоре с Инфо24 назвал резкие заявления Дональда Трампа типичным для республиканца предвыборным трюком.

Скандальная аудиозапись Дональда Трампа с угрозами «разбомбить Москву» вызвала в Госдуме скорее усмешки, чем тревогу. Политик напомнил, что нынешний президент США славится экстравагантными инициативами, которые исчезают сразу после выборов.

К тому же, угрозы в адрес Москвы и Пекина прозвучали на закрытой встрече со спонсорами, а не на официальной площадке. Это классический приём предвыборной кампании — броские заявления «для своих» без реальных последствий.

В итоге рейтинг Трампа среди консервативно настроенных избирателей начал подрастать именно после таких резких высказываний. Милонов считает, что угрозы американского президента в адрес Москвы — лишь предвыборный спектакль, а сам политик — шоумен.

Ранее эксперт пояснил, что скрывается за обещанием Трампа устроить «сюрприз Путину».