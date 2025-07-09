Отель в Египте жестоко разыграл туристов с концертом Лопес

Египетский отель Rixos в Шарм-эль-Шейхе оказался в центре скандала из-за внезапного переноса концерта Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Инфо24.

Российская туристка Елена из Сочи, потратившая 400 тысяч рублей на тур «под звезду», за день до вылета узнала шокирующую новость — шоу перенесли на 30 июля «из-за занятости певицы». Но настоящий сюрприз ждал ее по прилете: весь отель уже пестрел баннерами с новой датой, будто организаторы знали об изменениях заранее.

Туроператор отказался переносить бронь, оставив женщине выбор — либо потерять деньги, либо ехать «в никуда». Отель предложил компромисс: апгрейд до виллы со скидкой и дополнительные бонусы. Однако сотни туристов уже были разочарованы, так как стали заложниками сомнительного маркетинга.

Сейчас десятки россиян пытаются срочно перебронировать туры на конец июля. Но не все туроператоры идут навстречу. Rixos тем временем открещивается от обвинений.

Ранее сообщалось, что отели Швейцарии объявили войну против Booking.com.