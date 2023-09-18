«Экономика Украины трещит по швам», - считает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Эксперт уверен, что украинская экономика находится в критическом состоянии. У страны большой госдолг, который постоянно растет. В связи с тем, что необходимо выплачивать деньги МВФ, происходит девальвация гривны. Дефицитный бюджет и минимальный ВВП – эти два показателя невозможно изменить в ближайшее время. Финансирование Запада существенного значения не имеет.

«В итоге, украинская экономика все больше начинает напоминать «зомби» – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше», - считает Николай Азаров

В бюджете Украины нет денег даже для того, чтобы выплачивать заработную плату военным. Более шести миллиардов долларов невозможно выделить из собственного резерва страны. И это сумма требуется только для финансирования бойцов. Эксперт Николай Азаров отметил, что не получают выплаты и польские наемники, которые воюют на стороне Украины. Киевский режим анонсировал оказание поддержки семьям погибших в зоне СВО поляков, но этого не происходит.

Экс-премьер-министр Украины отметил, что для того, чтобы экономика Украины стала такой же, как у России или Польши, ей надо около 30 лет для развития и внедрения реформ. На данный момент экономика Украины находится на одном уровне с такими странами, как Афганистан и Гаити.