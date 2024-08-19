Тревел-блогер Александр рассказал о курьезном случае с автоинспектором в Уфе

Блогер-путешественник из Москвы Александр построил по России маршрут в виде схематичного рисунка аритмии и следует ему. Он поделился впечатлениями от недавнего посещения Уфы, сообщило ИА «МедиаКорСеть».

Александр рассказал, что в Башкирии живут очень отзывчивые и приятные люди. Блогер любит красивую природу и общение с россиянами из разных регионов. Собственница квартиры не отказала в заселении при условии, что блогер оплатит аренду после приезда. Очень многие не соглашаются.

Столичный блогер-путешественник также рассказал, как однажды мило побеседовал с гаишником. Это было во время первого посещения Уфы. Блогер уточнил у него, можно ли парковаться на одной из улиц.

«Да я не знаю… Вон эти стоят вроде, наверное, можно!» — ответил блогеру сотрудник Госавтоинспекции.

Александр вспомнил, что они оба постояли и посмеялись. Потом автоинспектор показал место, где парковка точно не запрещена. Блогер обратил внимание, что дороги в республике находятся в хорошем состоянии. Александру было неловко и одновременно приятно, что в Уфе его узнавали подписчики. Республика оставила у него приятные впечатления.

Ранее сообщалось, что жители Оренбургской области считают отдых в Башкирии недорогим.