Трэвел-блогер Лукьянчук считает, что бизнесу РФ выгодны праздники

Трэвел-блогер уверен, что россияне относятся к Хэллоуину как к возможности разнообразить свой досуг и интересно провести время. Праздник позволяет перевоплотиться в яркие образы и необычно украсить свой дом. На Западе люди иначе относятся к Хэллоуину, вкладывая в него более сакральной смысл.

«Спросите любого на улице — кто-то думает в этот день про дни поминовения мертвых, как в Мексике, или про кельтские традиции? Нет, для обычных людей это обычный праздник», — отметил Лукьянчук.

Рестораны, торговые центры и маркетплейсы не могли не подхватить тенденцию празднования Хэллоуина. Для бизнеса это хороший заработок. Блогер отметил, что появление новых праздников положительно отражается на развитии общества.

«В отличие от традиционного западного Хэллоуина, в России не было глубоких корней и ритуалов, связанных с этим днем», — увере Лукьянчук.

Если отказаться от западных традиций, можно акцентировать внимание на символе тыквы. Ведь овощ олицетворяет урожай и плодородие. Например, в России примерно в это же время начинается Тыквенный спас, не имеющий отношения к православным традициям. Блогер уверен, что можно ввести новый праздник, который также будет радовать россиян.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы собрались переименовать Хэллоуин в «Ночь таинственных историй».