Тревожные СМС и закрытый аэропорт: что известно об атаке БПЛА на Волгоград

По информации издания, сообщения приходили на гаджеты жителей региона в 01:30. Параллельно россияне обратили внимание на сбои в работе мобильного интернета. Через 15 минут появились данные о закрытии аэропорта. По состоянию на утром 24 октября известно о задержке пяти рейсов. Самолеты, которые будут направляться из Калининграда, Еревана и Москвы, пока находятся в режиме ожидания. Вылеты в Сочи и Москву также перенесены.

В ночь на 24 октября над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил официальный телеграм-канал Минобороны РФ. Всего ПВО сбила 111 беспилотников над разными регионами РФ. Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, куда противник направил 34 БПЛА. После объявления опасности россиян призывают придерживаться определенных правил безопасности.

