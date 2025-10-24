Глава Красногорска раскрыл подробности атаки дрона ВСУ на жилой дом

Жилой дом в подмосковном Красногорске подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале глава городского округа Дмитрий Волков, удар пришелся по 14-му этажу многоэтажного здания.

В результате инцидента пострадали пять человек. По информации мэра, четверо взрослых с травмами различной степени тяжести были доставлены в Красногорскую больницу. Также госпитализации потребовал мальчик 2017 года рождения, которого направили в Детский клинический центр имени Рошаля для получения специализированной медицинской помощи.

Глава города отметил, что, несмотря на серьезные последствия, жертв в результате атаки удалось избежать. На месте происшествия оперативно был развернут штаб, куда прибыли сотрудники экстренных служб — МЧС, полиции, а также представители городской администрации. Волков заверил, что все пострадавшие и их близкие получат необходимую поддержку со стороны властей.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу несколько городов в Ростовской области.