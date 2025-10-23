«Будьте бдительны»: второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА в Самарской области

В четверг, 23 октября, второй раз за день экстренное оповещение от МЧС России поступило жителям Самарской области, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, первое предупреждение жители региона получили около семи часов утра. Отбой тревоги объявили в 10:17. Теперь жителям повторно сообщили о возможной опасности.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — указано в повторном сообщении ведомства 23 октября.

По информации издания, после оповещения о возможной опасности россиянам необходимо принять определенные меры. При возможности рекомендовано спуститься в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом запрещено. В помещении желательно найти такое место, которое находится вдали от окон. В квартире наиболее безопасным местом считается ванная комната: рекомендовано сесть на пол и переждать опасность там.

По данным издания, если тревога застала человека на улице, рекомендовано зайти в здание и далее следовать вышеперечисленным советам. При обнаружении подозрительного предмета стоит сообщить о находке представителям экстренных служб. Самостоятельно подходить к объекту или прикасаться запрещено.

Ранее сообщалось, что во время атаки БПЛА жители Волгоградской области слышали вой сирен и взрывы.