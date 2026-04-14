Три человека обслуживают 40 кубометров воды: уникальный для Подмосковья проект по выращиванию сома набирает обороты

По информации издания, особенность предприятия в том, что рыба содержится в так называемой установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). Это технология, которая позволяет использовать воду многократно, очищая ее и возвращая обратно в бассейны, что экономит ресурсы и дает возможность размещать производство на небольших площадях.

Переход на новую специализацию, как поясняется, стал ответом на вызовы рынка. Фермеры столкнулись с удорожанием кормов и дефицитом свободных территорий, которые раньше отводились под традиционное животноводство. Выход нашли в смене профиля. За три года, по имеющимся данным, бывшая свиноферма превратилась в стабильно работающее предприятие аквакультуры.

«Сложился факторов, предопределивших это событие. Рост стоимости кормов и невозможность производства свинины, чем мы когда-то занимались, натолкнули нас на поиск альтернативного направления животноводства, скажем так, которое выполняло бы примерно те же задачи на ограниченном пространстве с ограниченными ресурсами. Однажды посмотрели видео на канале National Geographic про выращивание аквариумных сомов и пришли к мнению, что это реально сделать и в наших условиях», — рассказал старший рыболов КФХ Юрий Ренард.

По данным издания, на территории, где когда-то содержались свиньи, сейчас разместили 10 бассейнов. Их общий объем составляет 40 кубометров. Технология УЗВ позволяет добиться высокой плотности посадки рыбы — до 300 килограммов на один кубометр воды. В результате годовой объем производства достигает 20 тонн. В ближайшей перспективе, как ожидается, этот показатель вырастет до 25 тонн.

«Аквариумный сом родом из Африки. Теплолюбив. Ему нужна температура 26—27°. Тогда он растет оптимально. Его основная особенность — это кларий, орган дыхания. Это аналог наших легких. То есть ему, как и нам, как и всем живущим на суше, нужно периодически поглощать кислород из воздуха. Что позволяет содержать его в очень плотных условиях. Прекрасная особенность его и в том, что в нем нет чешуи. Еще один немаловажный фактор», — продолжает Юрий Ренард.

Производственный цикл, по информации от владельцев, длится всего полгода. Это дает возможность собирать два полноценных урожая рыбы ежегодно. Примечательно, что обслуживанием всего комплекса занимается всего лишь команда из трех человек. В настоящее время проект готовится к масштабированию: в планах — запуск новой площадки и дальнейшее развитие на рынке аквакультуры, который, по данным аналитиков, демонстрирует уверенный рост.

«Производство за три года раскачали, сбыт наладили, готовы двигаться дальше. Есть планы на расширение его уже на другой площадке», — заключает Ренард.

