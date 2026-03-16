Студенты Московской ветеринарной академии начали производственную практику на ферме в Подмосковье

Студенты четвертого курса Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина приступили к производственной практике на молочной ферме в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, практика организована на ферме «Рота-Агро Благовещенье». В ее рамках студенты освоят навыки ухода за животными, профилактики и лечения заболеваний.

Всего на ферме более 3 тыс. коров, а также молочные овцы породы Лакон. В 2025 году здесь было произведено свыше 14 тыс. тонн молока, что на 355 тонн больше, чем в 2024-м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.