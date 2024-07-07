Три человека пострадали из-за непогоды в Ленинградской области

В воскресенье, 7 июля, в Ленинградской области ухудшились погодные условия: начался порывистый ветер и дождь. В результате непогоды три человека пострадали. Всех потерпевших передали медикам, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона.

Люди пострадали из-за того, что ураганный ветер сносил деревья и крыши. Так, сильным ветром снесло кровлю дома, которая придавила мужчину. Для его спасения вызвали личный состав 145 пожарной части Леноблпожспас, которые эвакуировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшего обследования.

Еще два человека оказались придавленными деревом в автомобиле. Пострадали водитель автотранспортного средства и пассажирка. Для оказания помощи личному составу 134 пожарной части Леноблпожспас понадобились различные инструменты, в частности бензорез. Спасатели провели деблокировку пострадавших, которых также оперативно передали медикам.

Из-за непогоды самолеты временно прекратили вылеты. Напомним, недавно в Ленинградской области уже были зафиксированы неблагоприятные погодные условия. Вскоре в Подмосковье пронесся ураган«Орхан».

Ранее спасатель Щетинин рассказал москвичам жителям Подмосковья, как обезопасить себя во время урагана, если они невольно оказались на улице.