Спасатель Щетинин рассказал москвичам, как обезопасить себя во время урагана

Председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин поделился рекомендациями, как вести себя москвичам на улице во время урагана, сообщает интернет-издание «Абзац» .

В последнее время погодные условия в Москве и Подмосковье нетипичные для данного региона. Аномальная жара сменяется грозовыми ливнями. Эксперт Сергей Щетинин отметил, что во время стихийного бедствия, конечно, лучшее вообще не покидать свои квартиры.

«Лучше вообще не выходить из дома в такой ситуации», – посоветовал спасатель международного класса.

Однако если человек уже находится на улице, то стоит придерживаться таких правил безопасности. Оставаться на улице не стоит. Надо найти поблизости какое-либо укрытие: зайти в кафе, офис или подъезд, опуститься на парковку. Если рядом нет подходящих объектов, важно отойти от шатких конструкций, деревьев, рекламных щитов.

Эксперт Сергей Щетинин поделился также правилами поведения для водителей:

включить фары;

не превышать скоростной режим;

не покидать машину во время грозы (риск получить разряд в автомобиле самый низкий);

во время града переждать ураган на территории подземной парковки.

Согласно данным метеорологов, мощный ураган может накрыть Московский регион во второй половине пятницы, 5 июля. Ожидается, что самый пик бури произойдет примерно в 18:00. Ливень, гроза, смерч и град — прогноз синоптиков для москвичей и гостей столицы пока неутешительный. До 20–25 метров в секунду могут достигать порывы ветра.

Синоптики проводят параллель с ситуацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, когда после аномальной жары 1 июля прошел жуткий ураган. Три человека погибли. Урон инфраструктуре оценивается как высокий.

Ранее мы сообщали, что коммунальные службы в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности из-за возможного урагана.